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С начала года в Тульской области появились на свет около 400 недоношенных детей

С начала года в Тульской области появились на свет около 400 недоношенных детей

В этом году в Тульской области появились на свет около 400 недоношенных детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава в честь Международного дня недоношенных детей, который отмечался 17 ноября.

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