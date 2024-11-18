С начала года в Тульской области появились на свет около 400 недоношенных детей

В этом году в Тульской области появились на свет около 400 недоношенных детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава в честь Международного дня недоношенных детей, который отмечался 17 ноября.
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