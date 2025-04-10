Правительства выявили десятки приложений Android, связанных со шпионским ПО

Коалиция правительств опубликовала список легитимных с виду приложений для Android, которые на самом деле являются шпионским ПО и используются для борьбы с гражданским обществом, которое может противостоять государственным интересам Китая.
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