Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 октября сообщил, что партнеры в очередной раз не предупредили Украину о пусках баллистических ракет.
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