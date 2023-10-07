Израиль не устоит. СМИ вспомнили пророчество Жириновского о войне на Ближнем Востоке

Лидер ЛДПР давно предсказывал этот вооружённый конфликт и спрогнозировал его итоги.Говоря о том, что выборов на Украине в 2024 году не будет, как и самой страны, Владимир Жириновский предсказал кровавую войну на Ближнем Востоке.