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Израиль не устоит. СМИ вспомнили пророчество Жириновского о войне на Ближнем Востоке

Израиль не устоит. СМИ вспомнили пророчество Жириновского о войне на Ближнем Востоке

Лидер ЛДПР давно предсказывал этот вооружённый конфликт и спрогнозировал его итоги.Говоря о том, что выборов на Украине в 2024 году не будет, как и самой страны, Владимир Жириновский предсказал кровавую войну на Ближнем Востоке.

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