СМИ узнало о планах США разместить разведывательные дроны в странах Африки

США хотят разместить свои военные беспилотники в ряде стран Африки, расположенных на берегу Атлантического океана, чтобы не допустить распространения в регионе террористических группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ).