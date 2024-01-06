Петербуржцам продемонстрировали праздничную трапезу выдры Финика

Для кого-то новогодние каникулы являются поводом отоспаться и отдохнуть, кто-то же предпочитает активное времяпрепровождение, а вот выдра Финик из Ленинградского зоопарка проводит праздники по-королевски.
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