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Куда ведут тоннели Газы? Потери ЦАХАЛ будут колоссальными

Куда ведут тоннели Газы? Потери ЦАХАЛ будут колоссальными

Нависший над Сектором Газа американский авианосец "Джеральд Форд" со своей военно-морской свитой встал в позе надсмена.

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Комментарии
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Алексей Воронин
Точно, отправить всех жителей Израиля в рабство в Египет, на Синае места навалом!))) Надо погасить религиозный фанатизм и жить в мире и согласии! Ведь в планах было создание двух государств и Израиля и Палестины. Палестины же, как государства, со столицей и правящей династией, не существовало никогда. И в этом один из корней того, почему палестинское государство не возникло и сегодня, хотя последние десятилетия весь мир занят его созданием. Сегодня на наших глазах рассыпается, как все пирамиды, построенные на песке, концепция о двух государствах для двух народов на одной небольшой территории. Рассыпается потому, что не каждый народ может построить собственное государство. Иначе в мире существовало бы столько же тысяч государств, сколько существует народов. Вопрос о том, какой именно род: Нашашиби или Хуссейни, Ашрауи или Аль Хинди - кто из палестинских «нобилей» возглавит Палестину – вопрос смертельной борьбы кланов. Такой же, как в Италии времен Монтекки и Капулетти. Невозможно было понять до Гарибальди, кто будет править единой Италией, а до Бисмарка - единой Германией, этими «лоскутными одеялами» Европы.Так и сейчас невозможно понять, кто станет главным на палестинской политической сцене, где будет располагаться палестинская столица. В Иерусалиме, как того требует «мировое сообщество», или в иерусалимском пригороде Абу Дис? Кто будет править Палестиной? Джибриль Раджуб, родовой удел которого Иерихон? Мохаммед Дахлан, отступивший на Западный берег Иордана, потеряв власть в Газе? Кто-то из «сильных людей» Наблуса, Вифлеема или Рамаллы? Неизвестно!!!                                                                                               Палестинская диаспора доказала свою нелояльность всему арабскому миру. Не случайно сегодня ХАМАС поддерживается Исламской Республикой Иран.  Парадоксальная ситуация: суннитская религиозная группировка в Газе опирается на шиитское государство. В поисках политического прикрытия и спонсоров ХАМАС умудрился поссориться даже со своим естественным союзником - Саудовской Аравией, нарушив перемирие с ФАТХом Абу Мазена, заключенное под патронажем саудовского монарха в Мекке, под сенью Каабы, скрепленное клятвой на Коране.                                                                                     В общем ситуация, которая длится с Библейских времён, ждёт своего разрешения! И, конечно, война это не путь решения,нужен харизматичный лидер который поведёт палестинский народ в светлое будущее, избегая кровопролития с соседями и между собой!
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3 час.
Юрий кокин
Ошибка Моисея: зря он повёл их через Красное море, увёл бы лучше на запад в Сахару.
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2 час.
Nina Данилова
Я не на чей стороне,но как быстро очищается территория, то это нашим надо проанализировать
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2 мин.

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