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ПОД ЗАПОРОЖЬЕМ РУССКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ НАНЕСЛА МАССИРОВАННЫЙ УДАР ПО ВСУ – РОГОВ

ПОД ЗАПОРОЖЬЕМ РУССКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ НАНЕСЛА МАССИРОВАННЫЙ УДАР ПО ВСУ – РОГОВ

Скопление сил украинских националистов оказалось под русским ударом близ Орехова. Неподалёку от города Орехов в подконтрольной Киеву части Запорожской области нанесён массированный артиллерийский удар по скоплению подразделений ВСУ.

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