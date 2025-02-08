«Мы на дне – Кремль пляшет от радости»: Финляндия в слезах считает убытки и последствия от разрыва с Россией

Пусть просят генеколога Урсулу,она же знает как помочь всем каждый раз требует наращивать всех идиотов с ЕС военную оборону рассказывая сказки про Россию агрессивную качая миллиардами с их карманов.Фины работая у нас жирели.Помню как на нашем заводе приезжали за диведентами в конце года финские пенсионеры потому,что вложили инвестировали свои деньги в наш завод и доили хорошо увеличивая цены на сырье.Сами фины руководили нашим предприятием,но к работникам относились с уважением.Вот теперь пусть сидят у себя дома.Спрашивается,что им плохого сделала Россия?

Вадим Кузнецов

Финны очень хотели себе независимости. И была у них независимость, во времена Великого княжества Финляндского. При этом они на кормящих и либеральничающих с ними русских смотрели как на ... презрительно смотрели. После 1917 у них независимости прибавилось, и вести себя по отношению к России стали еще хуже и хуже. Огребли один раз - не помогло. Огребли второй раз - вроде бы немного вразумило. Но эту прививку, очевидно, нужно повторять, в той или иной форме. Так что - ну ни капельки мне их не жалко. Если они даже сами себе блокадный Ленинград устроят.