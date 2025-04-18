В ВТБ рассказали про расцвет банковских цифровых советников

Благодаря развитию открытого банкинга Развитие стандарта отрытых программных интерфейсов (открытого банкинга, Open API) приведет к массовому запуску банками цифровых советников, которые будут приводить аргументы использования продуктов того или иного банка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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