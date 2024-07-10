Замгоссекретаря Дженкинс: США втрое увеличат производство боеприпасов

Военно-промышленный комплекс США планирует в ближайшие годы в три раза увеличить производство боеприпасов, в том числе для того, чтобы поставить их Украине, заявила заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.
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