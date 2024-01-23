В ГУМФ им. Николая Тестемицану откроется Лаборатория цифровой патологии

В Государственном университете медицины и фармации (ГУМФ) им. Николая Тестемицану откроется Лаборатория цифровой патологии, оснащенная современным диагностическим оборудованием для записи макроскопических изображений.
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