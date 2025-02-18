Улицы Помпей рассказали, как город приспосабливался к римскому владычеству

Помпеи — один из символов Римской империи, но так было не всегда. В течение нескольких столетий городом управляли самниты (представители италийской народности), чья культура и политика сильно отличались от римских.
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