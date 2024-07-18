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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» хочет купить хавбека «Фулхэма» Перейру за 30-35 млн фунтов, если продаст Галлахера за 50 млн. «Монако» Андреас тоже интересен

«Челси» хочет купить хавбека «Фулхэма» Перейру за 30-35 млн фунтов, если продаст Галлахера за 50 млн. «Монако» Андреас тоже интересен

Globo Esporte сообщает, что «синие» ищут замену Конору Галлахеру на тот случай, если англичанина, контракт которого истекает через год, придется продать.

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