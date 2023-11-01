Жанна Фоминцева: и активистка, и артистка, и комсомолка...

В это воскресенье комсомольскому движению исполось 105 лет. У нас в гостях известная многим шинникам и активистка, и артистка, и комсомолка - ведущий специалист по социальным вопросам ОИиСР Жанна ФОМИНЦЕВА.
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