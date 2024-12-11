В Португалии участились случаи домашнего насилия над мужчинами

Количество обращений за помощью от мужчин-жертв домашнего насилия превысило 6,5 тыс. в период с 2022 по 2023 годы в Португалии, 11 декабря сообщило издание SIC Notícias со ссылкой на данные Португальской ассоциации поддержки жертв насилия (APAV).