В Португалии участились случаи домашнего насилия над мужчинами

Количество обращений за помощью от мужчин-жертв домашнего насилия превысило 6,5 тыс. в период с 2022 по 2023 годы в Португалии, 11 декабря сообщило издание SIC Notícias со ссылкой на данные Португальской ассоциации поддержки жертв насилия (APAV).
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