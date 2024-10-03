В Хабаровском крае из-за низкого уровня Амура теплоход пропустит остановки

Закрыты остановки на маршруте Речной вокзал — 10-й километр из-за низкого уровня воды в Амуре. На маршруте Речной вокзал — 10-й километр (остров Большой Уссурийский) временно закрыты остановки «6-й километр» и «7-й километр» из-за низкого уровня воды в реке Амур.
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