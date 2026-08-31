Путин назвал отношения с Казахстаном «дорогой с двусторонним движением»

Президент России Владимир Путин назвал отношения между Россией и Казахстаном «дорогой с двусторонним движением».
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