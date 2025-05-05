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Парламентская газета

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В Эстонии начались военные учения НАТО

В Эстонии начались военные учения НАТО

Военнослужащие Эстонии, Германии, Дании, Канады, Латвии, Польши, Португалии, США, Финляндии и Швеции проведут совместные учения Siil 2025 с 5 по 23 мая.

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Комментарии
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Eduard
&quot;Всякой твари по паре&quot;!
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18 час.
Eduard
Деревенские дебилы.Как Боре Ельцину в голову пришло нашу купленую землю самозванцам отдать не понимаю! Наверное подливали водки часто!
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18 час.
Eduard
Учения &quot;Лысые ёжики&quot;!
Ответить
18 час.
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