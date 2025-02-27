"Союз-2.1а" успешно доставил 2,6 тонны груза, включая новый скафандр для МКС

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура, успешно доставив на орбиту грузовик "Прогресс МС-30". На борту аппарата — 2,6 тонны груза, включая новый скафандр для Международной космической станции, что продемонстрировано в прямой трансляции.
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