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"Союз-2.1а" успешно доставил 2,6 тонны груза, включая новый скафандр для МКС

"Союз-2.1а" успешно доставил 2,6 тонны груза, включая новый скафандр для МКС

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура, успешно доставив на орбиту грузовик "Прогресс МС-30". На борту аппарата — 2,6 тонны груза, включая новый скафандр для Международной космической станции, что продемонстрировано в прямой трансляции.

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