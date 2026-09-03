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Регионы России

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Раскрыты детали чипа A20 Pro для iPhone 18: значительный рост графической производительности

Раскрыты детали чипа A20 Pro для iPhone 18: значительный рост графической производительности

По предварительным оценкам инсайдеров, новая архитектура обеспечит около 30% прироста скорости GPU по сравнению с iPad Pro на чипе M4, что ставит смартфоны на один уровень с планшетами по производительности.

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