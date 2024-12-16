Ящик Пандоры: какие испытания готовит судьба ближайшим соседям России в 2025 году? Ольга ВайленкоМир продолжает балансировать на грани крупного международного конфликта, и страхи будущего находят отражение в прогнозах политиков, прорицателей и астрологов.