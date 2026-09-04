Александр Маршал и Мари Гу станут хедлайнерами Дня города в Салехарде

В Салехарде 12 сентября пройдет большой праздничный концерт в честь 431-летия города. На главной площади для жителей выступят Александр Маршал, Мари Гу и вокальная группа ViVA, сообщили в администрации окружной столицы.
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