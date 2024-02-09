Лже-полицейские похитили 4 млн рублей у пенсионеров в Новосибирске

Прокуратура Новосибирска обвиняет двух местных жителей в совершении 10 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного, крупного и особо крупного ущерба гражданину, организованной группой».
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