Лже-полицейские похитили 4 млн рублей у пенсионеров в Новосибирске

Прокуратура Новосибирска обвиняет двух местных жителей в совершении 10 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного, крупного и особо крупного ущерба гражданину, организованной группой».