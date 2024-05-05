Да будет свет! 254 млн рублей потратят на уличное освещение в Волгоградской области. ⚡️⚡️⚡️ В 200 поселениях будут смонтированы сотни опор и протянуты десятки километров.
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Да будет свет! 254 млн рублей потратят на уличное освещение в Волгоградской области. ⚡️⚡️⚡️ В 200 поселениях будут смонтированы сотни опор и протянуты десятки километров.