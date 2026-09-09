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Газета.ру

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Авто.ру перечислил 15 автомобилей, которые дольше всего продаются на вторичном рынке

Авто.ру перечислил 15 автомобилей, которые дольше всего продаются на вторичном рынке

Аналитики портала «Авто.ру» изучили ситуацию на рынке подержанных машин в августе 2026 года и составили антирейтинг моделей, которым сложнее всего найти покупателей.

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