Аналитик Расторгуев заявил, что Трамп хочет вернуть влияние на Ближнем Востоке

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев заявил, что предстоящий визит Дональда Трампа в страны Персидского залива, намеченный на 13-16 мая, преследует стратегическую цель — восстановить позиции США в регионе и перехватить инициативу у конкурентов, прежде всего России и Китая.
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