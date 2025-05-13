Аналитик Расторгуев заявил, что Трамп хочет вернуть влияние на Ближнем Востоке

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев заявил, что предстоящий визит Дональда Трампа в страны Персидского залива, намеченный на 13-16 мая, преследует стратегическую цель — восстановить позиции США в регионе и перехватить инициативу у конкурентов, прежде всего России и Китая.