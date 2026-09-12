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Вечерний Новосибирск

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Более 15 тысяч бегунов объединил полумарафон Раевича в Новосибирске

Более 15 тысяч бегунов объединил полумарафон Раевича в Новосибирске

На основной дистанции 21,1 км в женском зачёте все призовые места заняли девушки из Новосибирска – Анна Викулова (1 место), Елена Седова (2 место) и Ника Сигунова (3 место).

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