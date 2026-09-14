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Спикер Заксобрания Приморья принял участие в семейном фестивале во Владивостоке

Спикер Заксобрания Приморья принял участие в семейном фестивале во Владивостоке

Спикер Законодательного собрания Приморского края принял участие в семейном фестивале, состоявшемся во Владивостоке.

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