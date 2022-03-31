Военные материалы

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СМИ случайно засняло машину скорой помощи, из которой выходят бойцы ВСУ

СМИ случайно засняло машину скорой помощи, из которой выходят бойцы ВСУ

После начала специальной военной операции ВС РФ на украинской территории, множество негативно относящихся к России СМИ направили своих журналистов на Украину, чтобы они снимали положительные сюжеты о бойцах ВСУ и обходили стороной «шероховатости».

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