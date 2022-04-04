Евгений Сатановский: Немного о беженцах

Смотришь на происходящее на Украине и вокруг неё, разбираешь это самое, происходящее, по косточкам, сравниваешь с другими известными ситуациями такого рода (несть им числа — вся история человечества из войн, столкновений и всяческих конфликтов состоит) и пытаешься делать выводы Выводы получаются грустные, но тут вообще не до веселья: люди гибнут, беженцы в больших количествах идут, разоряется народ и полностью теряет всё нажитое, а семьи и дружеские связи распадаются на раз: любая война рубит какие угодно близкие контакты, если люди оказываются по разные стороны баррикад.