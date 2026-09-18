WW3 Near-Miss? AI Hallucinated Nuclear Weapons Components Aboard Chinese Vessel Bound For Iran Could runaway artificial intelligence (AI) spark a future WW3? We don't need movies like Terminator 2 and its SkyNet to help us imagine this, it's 2026 and there is already a terrifying real-world precedent that could have kicked off a shooting war with nuclear-armed China.
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