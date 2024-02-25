Учёные: ежедневное использование Apple Vision Pro опасно для здоровья — физическог...

Учёные: ежедневное использование Apple Vision Pro опасно для здоровья — физического и ментальногоApple позиционирует свою гарнитуру смешанной реальности Vision Pro как замену для других устройств, включая iPhone, iPad и Mac.
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