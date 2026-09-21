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Царьград

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«Чайка» разгромила «Молот» 4:0, Сучков оформил второй «сухарь» подряд

«Чайка» разгромила «Молот» 4:0, Сучков оформил второй «сухарь» подряд

Нижегородская «Чайка» в гостевом матче МХЛ разгромила пермский «Молот» со счётом 4:0, а 15-летний вратарь Добрыня Сучков второй раз подряд сохранил ворота в неприкосновенности.

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