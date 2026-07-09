Константин Бондаренко: США дали Киеву срок до 3 августа, после которого начнут просто смотреть

Какую игру ведёт Дональд Трамп, назначая Киеву дедлайн на 3 августа? Почему лицензии на Patriot оказались лишь символическим жестом, а не реальной помощью? Сколько людей погибло в Вишнёвом и почему власть делает всё, чтобы скрыть масштаб трагедии И каким образом заказное убийство в Монако обнажило войну между ГУР и СБУ прямо на глазах у Европы? Читать далее: https://govorit.
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