Константин Бондаренко: США дали Киеву срок до 3 августа, после которого начнут просто смотреть

Какую игру ведёт Дональд Трамп, назначая Киеву дедлайн на 3 августа? Почему лицензии на Patriot оказались лишь символическим жестом, а не реальной помощью? Сколько людей погибло в Вишнёвом и почему власть делает всё, чтобы скрыть масштаб трагедии И каким образом заказное убийство в Монако обнажило войну между ГУР и СБУ прямо на глазах у Европы? Читать далее: https://govorit.