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Ростовское отделение партии «Новые люди» выдвинуло 63 муниципальных кандидата

Ростовское отделение партии «Новые люди» выдвинуло 63 муниципальных кандидата

А 18 июля партия провела общий съезд и отчиталась об уже проделанной работе и поделилась планами. Примечательно, что этот рутинный по задачам партийный форум оказался во многом непохожим на аналогичные мероприятия, проводимые другими партиями.

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