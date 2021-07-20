Ростовское отделение партии «Новые люди» выдвинуло 63 муниципальных кандидата

А 18 июля партия провела общий съезд и отчиталась об уже проделанной работе и поделилась планами. Примечательно, что этот рутинный по задачам партийный форум оказался во многом непохожим на аналогичные мероприятия, проводимые другими партиями.
А 18 июля партия провела общий съезд и отчиталась об уже проделанной работе и поделилась планами. Примечательно, что этот рутинный по задачам партийный форум оказался во многом непохожим на аналогичные мероприятия, проводимые другими партиями.
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