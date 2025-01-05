Правительство распространило режим СЭЗ на ряд территорий Белгородской области

Правительство России распространило режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на ряд территорий в Белгородской области для поддержки местных предприятий, следует из сообщений, опубликованных в Telegram-канале правительства РФ.
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