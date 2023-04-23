ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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НЕМНОГО О РЕЙТИНГЕ ПУТИНА И СВЯЗАННЫХ С НИМ СТРАДАНИЯХ ЭМИГРАЦИИ НОВОЙ ВОЛНЫ

НЕМНОГО О РЕЙТИНГЕ ПУТИНА И СВЯЗАННЫХ С НИМ СТРАДАНИЯХ ЭМИГРАЦИИ НОВОЙ ВОЛНЫ

В очередной раз наблюдая истерику в кругах пребывающей в дальнем или ближнем зарубежье, а также в российском интернете внесистемной оппозиции на тему рейтинга Путина, который превысил 80%, насчёт того, что всё это на самом деле не так - сплошные подтасовки, а если и правда, то всё равно он диктатор и тиран, а если и не тиран, то слишком долго находится у власти, где надлежит сидеть один - максимум два срока, а иначе никакая это не настоящая демократия, такая, как в Европе и Соединённых Штатах, которая в России невозможна, а если когда и была, так только и исключительно в благословенные 90-е, годы, когда вся эта до крайности разношёрстная кодла (а точнее, её старшее поколение) банковала и рулила страной, продвигая её как только могла по пути прогресса и вхождения в "цивилизованный мир", автор, который не вчера на свет родился, 90-е помнит, большую часть лидеров этой самой "внесистемной оппозиции" встречал и хорошо представляет, что у них в головах, веселится до крайности.

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