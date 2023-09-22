Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Алтайскому краю задержали 42-летнего жителя Барнаула, который отравил воду, предназначенную для мобилизованных в ряды Вооружённых Сил РФ.
В Барнауле местный заукраинец отравил воду, предназначенную для российских военнослужащих
Комментарии
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Людмила Прищепа
Все же наказание должно быть публичным, чтобы другим наука - наказание неминуемо. Какие укры подлые. А то из СМИ: они нам братья, братья, какие они братья, мстительный и подлый народ, все на халяву хотят.
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1 час.
Роман Романов
Так она в Германии и навряд ли вернется. Туда надо Петрова и Боширова посылать за ней. 😉
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38 мин.
Таисия Верещак
Когда показывают, что собирают гуманитарку, то возникает вопрос: не отраву ли посылают? Как можно проверить, люди разные бывают. Или нелюди?
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9 мин.
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