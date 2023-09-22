В Барнауле местный заукраинец отравил воду, предназначенную для российских военнослужащих

Людмила Прищепа Все же наказание должно быть публичным, чтобы другим наука - наказание неминуемо. Какие укры подлые. А то из СМИ: они нам братья, братья, какие они братья, мстительный и подлый народ, все на халяву хотят.

Роман Романов Так она в Германии и навряд ли вернется. Туда надо Петрова и Боширова посылать за ней. 😉