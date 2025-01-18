Сотни комментариев: жительницу Прибалтики возмутили российские привычки

ИМ

Ильдус Мамлеев

Прибалты одним словом, они всегда тормозили, и эта живой этому пример! А ещё мы стираем, в стиральных машинах, когда у нас грязные вещи появляются, а не по расписанию, как это делают мелкобританцы. Санкции и по этому поводу они на нас не хотят наложить?