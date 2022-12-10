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Джоэл Эмбиид поставил сверху с сопротивлением Томаса Брайанта

Джоэл Эмбиид поставил сверху с сопротивлением Томаса Брайанта

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал автором эффектного данка в матче с «Лейкерс» (133:122 ОТ). Эмбиид поставил сверху с сопротивлением центрового «озерников» Томаса Брайанта.

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