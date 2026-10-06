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Кузьминки

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На строящемся участке графитовой ветки метро щит «София» проложил очередной тоннель

Завершена проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Сбер Сити» и «Новорижская» Рублево-Архангельской линии метро.

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