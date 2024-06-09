РИА Новости: товарооборот России и США увеличился

Российский экспорт вырос на 37%. Главным товаром здесь остаются удобрения. При этом американский импорт, наоборот, сократился на 48%, следует из расчетов информагентстваРоссия и США в апреле 2024 года нарастили торговлю на 20% в годовом выражении, до 332 млн долларов.
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