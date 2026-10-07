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Царьград

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Юран назвал «Нижний Новгород» лучшей командой Первой лиги

Юран назвал «Нижний Новгород» лучшей командой Первой лиги

Главный тренер «Урала» после 12 туров первенства отстаёт от лидирующего «Нижнего Новгорода» на шесть очков и считает, что по подбору исполнителей нижегородцы превосходят всех конкурентов, включая его команду, «Торпедо» и «Сочи».

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