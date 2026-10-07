Юран назвал «Нижний Новгород» лучшей командой Первой лиги

Главный тренер «Урала» после 12 туров первенства отстаёт от лидирующего «Нижнего Новгорода» на шесть очков и считает, что по подбору исполнителей нижегородцы превосходят всех конкурентов, включая его команду, «Торпедо» и «Сочи».