Юран назвал «Нижний Новгород» лучшей командой Первой лиги

Главный тренер «Урала» после 12 туров первенства отстаёт от лидирующего «Нижнего Новгорода» на шесть очков и считает, что по подбору исполнителей нижегородцы превосходят всех конкурентов, включая его команду, «Торпедо» и «Сочи».
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