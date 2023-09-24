Затяжной ковид может вызвать долгосрочные повреждения органов

Ученые изучили данные более 300 человек и пришли к неутешительным выводам Затяжной COVID-19 может вызывать долгосрочные повреждения нескольких органов, пишет РИА Новости со ссылкой на британское исследование, опубликованное в журнале Lancet.
Ученые изучили данные более 300 человек и пришли к неутешительным выводам Затяжной COVID-19 может вызывать долгосрочные повреждения нескольких органов, пишет РИА Новости со ссылкой на британское исследование, опубликованное в журнале Lancet.
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