От всенародной славы до тихой жизни: как сложились судьбы детей-актеров из 90-х

Кинематограф 90-х открыл зрителям десятки ярких детских лиц. Юным актерам прочили блестящую карьеру, но жизнь распорядилась иначе: для кого-то съемки остались единственным эпизодом детства, кто-то сознательно ушел в медицину или науку, а чья-то судьба оборвалась слишком рано.
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