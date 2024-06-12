Обалденно вкусный торт из бабушкиной молодости. Только натуральные ингредиенты

G

Gleb

Торт, спору нет, красив и думаю, безумно вкусен. Но сколько лет вашей бабушке? Я сам дед и не помню ни в детстве, ни в молодости "берём пласт слоёного теста" его просто не было, как и не было "греческого йогурта", даже само понятие йогурт появилось, по-моему, на рубеже столетий. Так что извините, но почему то не верю...