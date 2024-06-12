Будет вкусно
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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    от какой бабушки? которая жила при совдепии?  в совдепии не было греческого йогурта, не было 33% сливок... да и у кал...Обалденно вкусный...
  • Алексей
    Там жрать то нечегоНе успеваю готови...
  • Виктор Белогорцев
    зато мноооого можно обсосать и выкинутьНе успеваю готови...

Обалденно вкусный торт из бабушкиной молодости. Только натуральные ингредиенты

Обалденно вкусный торт из бабушкиной молодости. Только натуральные ингредиенты

Недавно у сестры на дне рождения попробовала обалденно вкусный торт. Я думала, что это какое-то изысканно-дорогое блюдо.

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Комментарии
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л
людмила
Спасибо за рецепт.
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11 час.
G
Gleb
Торт, спору нет, красив и думаю, безумно вкусен. Но сколько лет вашей бабушке? Я сам дед и не помню ни в детстве, ни в молодости &quot;берём пласт слоёного теста&quot; его просто не было, как и не было &quot;греческого йогурта&quot;, даже само понятие йогурт появилось, по-моему, на рубеже столетий. Так что извините, но почему то не верю...
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11 час.
Ингерман Ланская
от какой бабушки? которая жила при совдепии?  в совдепии не было греческого йогурта, не было 33% сливок... да и у калинарки тесто покупное..... странно: сестра калинарки знает про бабушку , а калинарка не знает..... горбатого заправляет, как говорят мои внуки, эта калинарка....
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8 час.

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