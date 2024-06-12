Недавно у сестры на дне рождения попробовала обалденно вкусный торт. Я думала, что это какое-то изысканно-дорогое блюдо.
Обалденно вкусный торт из бабушкиной молодости. Только натуральные ингредиенты
Комментарии
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л
людмила
Спасибо за рецепт.
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11 час.
G
Gleb
Торт, спору нет, красив и думаю, безумно вкусен. Но сколько лет вашей бабушке? Я сам дед и не помню ни в детстве, ни в молодости "берём пласт слоёного теста" его просто не было, как и не было "греческого йогурта", даже само понятие йогурт появилось, по-моему, на рубеже столетий. Так что извините, но почему то не верю...
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11 час.
Ингерман Ланская
от какой бабушки? которая жила при совдепии? в совдепии не было греческого йогурта, не было 33% сливок... да и у калинарки тесто покупное..... странно: сестра калинарки знает про бабушку , а калинарка не знает..... горбатого заправляет, как говорят мои внуки, эта калинарка....
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8 час.
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