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Регионы России

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Минобрнауки предлагает запретить студентам, отчисленным за дисциплинарные нарушения, поступать в тот же вуз в течение пяти лет

Минобрнауки предлагает запретить студентам, отчисленным за дисциплинарные нарушения, поступать в тот же вуз в течение пяти лет

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации подготовило проект приказа, который предусматривает изменение правил приёма в высшие учебные заведения.

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