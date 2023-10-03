♀♂ Гостиная дл...
Новые темы сайтаэто ВКУСНОреальная историяпсихологияНевыдуманные исто...о женщинахсемьяГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

♀♂ Гостиная для друзей

36 709 подписчиков

Жизнь полна разочарований

Жизнь полна разочарований

Сговорились они все, что ли? Нервы-то у человека не железные: переживать одно разочарование за другим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
Сколько можно вспоминать этого пидора ? Для россиян его нет !
Ответить
14 час.
ЭдиСон ХХХ
Ты ещё не только сантехником станешь - заранее учись профессии официантки, посудомойки, мальчика на побегушках или по вызову, да и просто &quot;бомжом&quot; потренируйся, пригодится! ... А мне тебя совсем не жаль, падалью был, им и сдохнешь! Иди, чисть сортиры! Это тебе не Россия, детка!
Ответить
14 час.
Надежда Белугина
&quot;Тем более и лишние трудовые навыки в жизни пригодятся&quot;, особенно для канализации, туда и сливай своё творчество.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх