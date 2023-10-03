Жизнь полна разочарований

ЭдиСон ХХХ

Ты ещё не только сантехником станешь - заранее учись профессии официантки, посудомойки, мальчика на побегушках или по вызову, да и просто "бомжом" потренируйся, пригодится! ... А мне тебя совсем не жаль, падалью был, им и сдохнешь! Иди, чисть сортиры! Это тебе не Россия, детка!