Сговорились они все, что ли? Нервы-то у человека не железные: переживать одно разочарование за другим.
Жизнь полна разочарований
Комментарии
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ШКИПЕР
Сколько можно вспоминать этого пидора ? Для россиян его нет !
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14 час.
ЭдиСон ХХХ
Ты ещё не только сантехником станешь - заранее учись профессии официантки, посудомойки, мальчика на побегушках или по вызову, да и просто "бомжом" потренируйся, пригодится! ... А мне тебя совсем не жаль, падалью был, им и сдохнешь! Иди, чисть сортиры! Это тебе не Россия, детка!
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14 час.
Надежда Белугина
"Тем более и лишние трудовые навыки в жизни пригодятся", особенно для канализации, туда и сливай своё творчество.
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9 час.
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