Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Пхукет установил рекорд по вводу в эксплуатацию нового жилья

Пхукет установил рекорд по вводу в эксплуатацию нового жилья

На курортном острове Пхукет в Таиланде установлен рекорд по количеству вилл, запущенных в эксплуатацию в первой половине года, что вызвано возросшим спросом со стороны богатых россиян, которые ищут там дома для отдыха, пишет Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Colliers Thailand.

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