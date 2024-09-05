Пхукет установил рекорд по вводу в эксплуатацию нового жилья

На курортном острове Пхукет в Таиланде установлен рекорд по количеству вилл, запущенных в эксплуатацию в первой половине года, что вызвано возросшим спросом со стороны богатых россиян, которые ищут там дома для отдыха, пишет Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Colliers Thailand.