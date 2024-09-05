Пхукет установил рекорд по вводу в эксплуатацию нового жилья

На курортном острове Пхукет в Таиланде установлен рекорд по количеству вилл, запущенных в эксплуатацию в первой половине года, что вызвано возросшим спросом со стороны богатых россиян, которые ищут там дома для отдыха, пишет Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Colliers Thailand.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)